أمل بوشوشة تصف لـ”النهار أون لاين” لحظات الرعب التي عاشتها عند وقوع إنفجار بيروت

تحدثت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، المقيمة في العاصمة اللبنانية بيروت، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، في اتصال مع “النهار أونلاين”.

وأوردت الفنانة: “بقيت أكثر من 48 ساعة تحت الصدمة بعد الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين”.

وأضافت بوشوشة: “الحمد الله.. إرادة الله فضلت أن نكون في تلك اللحظة بعيدين عن مكان الانفجار، كنت في البيت الذي يبعد تقريبا 4 كيلومترات من مكان الكارثة”.

وعن تفاصيل الحادث، قالت النجمة: ” سمعنا دويا قويا، كنا نظن أنه في قريب منا نظرا لقوة صوت الانفجار، تحطمت بعض نوافذ البيت، لكن الحمد الله كل أفراد العائلة بخير..”.

وأكدت بطلة مسلسل “دولار”، أنها لا تزال تعيش على وقع الصدمة قائلة :”كنت أتمنى أن أكون في الجزائر في هذه الأوقات رفقة العائلة، لا تتصورون قوة الصدمة التي عشناها، لدي الكثير من الأصدقاء الذين تأثروا بهذا الانفجار ،منهم من فقد أفراد من عائلته، أو ممتلكاته.. صعب جدا نسيان ما حصل”.

و عن حياتها اليومية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية جدا، قالت امل لـ”النهار اون لاين”: “صعب جدا ما نعيشه، الكوفيد 19 قتلنا ونحن أحياء، نفذ صبرنا وننتظر الإنفراج كل لحظة، تعبنا من هذا الوضع، أطلب الله أن تتوقف الكوارث عند هذا الحد”.

كما تضامنت الفنانة الجزائرية، مع سكان ميلة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية أمس الجمعة قائلة: “قلبي مع سكان ميلة.. الحمد الله لميكن هناك ضحايا جراء هذا الزلزال”.