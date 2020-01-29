أمل بوشوشة تعزي الجزائر وعائلات شهيدي تحطم الطائرة العسكرية

فن وثقافة
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أمل بوشوشة تعزي الجزائر وعائلات شهيدي تحطم الطائرة العسكرية
بقلم نادية بن طاهر

قدمت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، تعازيها الخالصة، للجزائر، ولعائلات شهيدي تحطم الطائرة العسكرية في أم البواقي.

وكتبت بوشوشة على صفحتها بتويتر: “تعازيا الخالصة لبلدي الحبيبة الجزائر وإلى عائلات ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت بالأمس شرق التراب الجزائري بأم البواقي”.

مضيفة: “رحم الله شهداء الوطن وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وتوفي عسكريين إثنين من طاقم طائرة حربية ونوعها “سوخوي”، بعد سقوطها في المكان المسمى قرعة تيمرقنين التابعة لبلدية عين الزيتون في أم البواقي.


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