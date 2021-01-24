أمل بوشوشة تعود إلى سوريا لتشارك بمسلسل “في وضح النهار”

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إلى دمشق بعد غياب لسنوات، لأجل تصوير دورها في مسلسل “في وضح النهار”.

وستنتهي بوشوشة من تصوير مشاهدها في مسلسل “داون تاون” بلبنان لتسافر بعدها إلى سوريا.

وتشارك أمل بوشوشة، في بطولة مسلسل “داون تاون” الذي سيدخل سباق رمضان 2021.

وستقوم النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بالمشاركة في المسلسل، إلى جانب ستيفاني صليبا وسامر إسماعيل ومجموعة من الممثلين.

وسيعرض مسلسل “في وضح النهار”، في رمضان 2021، وهو يجمع بين كوكبة من النجوم السوريين على غرار باسم ياخور وسلوم حداد وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري.

تجدر الإشارة إلى أن أمل بوشوشة أطلت في رمضان 2020 في مسلسل “النحات” إلى جانب باسل خياط.

يذكر أن آخر عمل صورته أمل بوشوشة في دمشق، كان مسلسل “زمن البرغوث” عام 2012.