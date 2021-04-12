أمل بوشوشة تكشف الأسباب الحقيقية لخروج “داون تاون” من السباق الرمضاني

كشفت أمل بوشوشة عن الأسباب الحقيقية لخروج مسلسل “داون تاون” من سباق دراما رمضان 2021.

و قالت بوشوشة، أنه تقرر توقيف التصوير بسبب إصابة بعض الممثلين المشاركين في مسلسل “داون تاون” بفيروس كورونا.

غردت النجمة الجزائرية عبر حسابها الشخصي على تويتر: “قررت الشركة عرض المسلسل فور انتهاء شهر رمضان مباشرة”.

و تضيف:” ليكون (داون تاون) بذلك هدية لائقة لجمهور الدراما العريض في العالم العربي بمناسبة عيد الفطر السعيد”.

واختتمت بوشوشة، قائلة: “كما نعتذر إلى جمهور العمل الذي كان ينتظر عرضه في موسم رمضان.

مشيرة:”..ولكننا كفريق عمل من ممثلين وفنيّين وضعنا حياتنا على المحك وعملنا في ظروف غير طبيعية تحدوها المخاطر علينا وعلى عائلاتنا، كي نخرج إليكم بعمل يليق بكم وما للإنسان إلّا السعي كل عام وأنتم بألف خير”.

تجدر الاشارة إلى أن النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، ستقوم ببطولة مسلسل “على صفيح ساخن” في رمضان 2021.