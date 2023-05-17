أمل بوشوشة تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر انفصال النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

لتخرج الفنانة عن صمتها وتنشر صوراً لها مع زوجها وتعلق نافية كل الشائعات بالقول: “مع بعض وبألف خير الحمدلله”.

وجاء رد أمل بوشوشة سريعا على أنباء انفصالها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وتفاعل عدد من الفنانين والمتابعين، على صور الفنانة الجزائرية مع زوجها. حيث وضعت الفنانة السورية تعليقا هبة نور وكتبت : “الله يخليكم لبعض”. كما علقت الإعلامية السعودية لجين عمران : “إن شاء الله دوم بخير وسعادة”.

وكانت بعض المواقع اللبنانية كتبت تكهنات، وزعمت عن وقوع خلافات عديدة بين الفنانة وزوجها الذي ارتبط معها رسميا قبل 8 سنوات.

وجاءت الأنباء حول انفصال الثنائي، بعد ما أغلق زوج الفنانة أمل بوشوشة، حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام وجعله خاصا.

وفي المقابل لم تتغير صفحة الفنانة أمل بوشوشة شيئا وتركت صفحاتها مفتوحة وتضم جميع صورها مع أسرتها بما فيها زوجها.

يذكر أن الفنانة أمل بوشوشة، شاركت جمهورها بأجواء احتفالها وزوجها وليد عواضة بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة “ليا”، والتي تبلغ من العمر 6 أعوام.

ونشرت أمل بوشوشة صور الاحتفال، وذلك عبر حسابها في إنستغرام، حيث انهالت التعليقات التي تهنئ بهذه المناسبة السعيدة.