أمل بوشوشة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل “الراوية”

تحدثت الفنانة الجزائرية المتألقة أمل بوشوشة، عن مشاركتها في مسلسل “الراوية” مع النجم السوري عبد المنعم عمايري، في اتصال مع “النهار أونلاين”.

وقالت بطلة مسلسل “دولار”، أنه لغاية الآن، لا يوجد أي مشروع رسمي بينها وبين المشرفين على المسلسل.

ويأتي هذا، في وقت أكدت بعض الصفحات الفنية، مشاركة الفنانة الجزائرية ببطولة مسلسل درامي رمضاني جديد مع النجم عبد المنعم عمايري.

ويحمل المسلسل عنوان “الرواية” و هو من نوع المسلسلات التراجيدية.

والمسلسل من تأليف نورس علي سريو، وسيناريو وإخراج لزهير أحمد قنوت.

و كعادتها أمل لا تريد أن تتكلم على أي مشروع، قبل إن تتقف كليا مع طاقم المشروع تمضي على كل الأوراق.