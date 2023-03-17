أمل بوشوشة: تنازلت عن شكلي بمسلسل دوار شمالي

تحدثت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، عن دورها في مسلسل “دوار شمالي” المشارك في السباق الرمضاني 2023.

وقالت بوشوشة، في حوار مع “فوشيا”، أنها تنازلت عن شكلها الخارجي لتجسيد شخصية مماثلة لـ”فضة”.

وعلقت بالقول: “أنا ممثلة ولست عارضة أزياء. ويجب على الفنان الذي يحب مهنته احترام الدور الذي سيجسده ويعطيه بعضا من حقوقه”.

واستغربت بوشوشة تشبيه شخصية “فضة” التي تجسدها في مسلسل “دوار شمالي” بشخصية “جبل شيخ الجبل” للممثل تيم حسن في “الهيبة”.

معتبرة أن الجمهور اعتمد على المظهر الخارجي من دون الاطلاع على تفاصيل الشخصية كاملة.

وعلقت بالقول: “ما في أوجه شبه وإن شاء الله ينجح مسلسلنا مثل مسلسل “الهيية” وأكثر.

يذكر أن مسلسل “دوار شمالي” من إنتاج شركة “آي سي ميديا”، تأليف حازم سليمان، وإخراج عامر فهد. ومستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش “لا شيء يعجبني”.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجوم عبدالمنعم عمايري، وأمل بوشوشة، وفايز قزق، وكارمن لبس. وأنس طيارة، ونانسي خوري، وأحمد الأحمد، ومحمد حداقي، وهبة نو، ووائل زيدان، وجمال العلي، وغيرهم.

وسبب اختيار إسم “دوار شمالي” يعود إلى خط الباص التي تدور الكثير من القصص فيه. حيث يمر هذا الباص بأحياء شعبية ومتوسطة، وأحياء ثرية ضمن أحداث المسلسل.