أمل بوشوشة تُطل في رمضان كما لم تروها من قبل

تشارك الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة في دراما رمضان القادم 2023، من خلال دورها في المسلسل الشامي “دوار شمالي”.

وتظهر الفنانة في هذا المسلسل، من خلال شخصية جديدة لم تؤديها من قبل.

حيث تؤدي أمل بوشوشة دور جديد عليها وصفته بأنه تحدٍ كبير، وهي شخصية “فضة” الدور الذي جعلها تكلم نفسها امام المرآة لفترة طويلة. كما تعرضت لإصابة خلال التصوير دخلت على إثره المستشفى.

ونشرت الفنانة بوستر المسلسل على حسابها بانستغرام وكتبت: “بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مسلسل دوار شمالي في رمضان 2023. بدور فضة شيخ الشباب”.

وينتج المسلسل اياد الخزوز من خلال شركة الإنتاج I See Media، ويخرجه عامر فهد، وكتب سيناريو المسلسل حازم سليمان.

ويعرض المسلسل على قناة أبوظبي ومنصة @adtvmena.

ويؤدي دور البطولة في المسلسل بجانب أمل بوشوشة كل من عبد المنعم عمايري، واحمد الاحمد وسامية الجزائري وفايز قزق.

ويسلط مسلسل دوار شمالي الضوء على التطرف الديني سواء المسيحي او الاسلامي داخل سوريا خلال فترة التسعينات. وبالتحديد عام 1994 العام الذي انتشر فيه الفكر المتطرف وغير مجرى الحياة هناك.

ويتناول العمل صراع حاد يحمل الكثير من الاسقاط على الواقع الحالي للمجتمعات العربية وما تعانيه من تطرف. وتم تصوير احداث العمل بين سوريا ولبنان.