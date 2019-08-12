أمل بوشوشة تُعايد الجزائريين بـ”دولار”

قدمت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، تهانيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك للأمة الإسلامية والشعب الجزائري خاصة بلقطات من المسلسل “دولار”.

و علقت أمل قائلة:”عيدكم دولار.. أتمنى أنكم تشاهدون المسلسل في هذه الأيام المباركة.. ولا تنشغلوا بالدوارة و البوزلوف..هه..عيد سعيد للجميع..”.

للعلم انطلق بث مسلسل “دولار” من بطولة الجزائرية أمل بوشوشة الخميس المنصرم، على قناة “ناتفليكس”، وفي المقابل تستعد بوشوشة لبطولة جديدة في مسلسل لشهر رمضان 2020.

وأكدت بطلة “ذاكرة الجسد” في اتصال هاتفي مع “النهار أون لاين”، أنها ستححدث عن مسلسلها الجديد في الوقت المناسب وليس الآن.