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أمل بوشوشة.. رحلت ريم غزالي وتركت ابتسامتها الجميلة

فن وثقافة
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أمل بوشوشة.. رحلت ريم غزالي وتركت ابتسامتها الجميلة
بقلم أسماء.ع

قدمت الفنانة والممثلة الجزائرية، أمل بوشوشة، اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة، لعائلة الفقيد ريم غزالي التي توفيت بعد معانتها مع المرض.

وكتبت أمل بوشوشة عبر تغريدة لها بعد سماعها خبر وفاة ريم غزالي “إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم ومحزن وكئيب”.

وتابعت بوشوشة “رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة وروحها الطيبة وحسرة في قلوب أهلها ومحبيها”.

واضافت الفنانة عبر التغريدة “الله يرحمك ويصبر قلب ميمتك وأخواتك عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك ويوسع عليك”.


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