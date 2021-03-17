أمل بوشوشة.. رحلت ريم غزالي وتركت ابتسامتها الجميلة

وكتبت أمل بوشوشة عبر تغريدة لها بعد سماعها خبر وفاة ريم غزالي “إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم ومحزن وكئيب”.

وتابعت بوشوشة “رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة وروحها الطيبة وحسرة في قلوب أهلها ومحبيها”.

واضافت الفنانة عبر التغريدة “الله يرحمك ويصبر قلب ميمتك وأخواتك عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك ويوسع عليك”.

انا لله وانا اليه راجعون

خبر صادم و محزن و كئيب

رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة و روحها الطيبة و حسرة في قلوب أهلها و محبيها

لله يرحمك و يصبر قلب ميمتك و اخواتك

عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك

لله يرحمك و يوسع عليك 🙏🏻#ريم_غزالي pic.twitter.com/5F6OGafbCu

— Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) March 17, 2021