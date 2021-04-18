أمل بوشوشة: “فخورة بالعمل مع سلوم حداد وباسل ياخور”

أشادت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بنجوم المسلسل الذين يشاركون معها مسلسلها الرمضاني “على صفيح ساخن”.

وكتبت بطلة المسلسل “هند” تغريدة على صفحتها بالتويتر: “سلوم حداد الأستاذ والمبدع أتابع مشاهدك في “على صفيح ساخن” بإعجاب كبير…”

وأضافت:” التماهي مع شخصية “الطاعون” مبهر، دور جريء جداً.. وسعادتي كبيرة لوجودي بعمل مع قامة فنية كبيرة مثلك ..”

كما أشادت بالنجم السوري باسم ياخور الذي يقاسمها البطولة:”ما تقدمه اليوم في مسلسل على صفيح ساخن من مشاهد تعكس واقع إجتماعي رهيب.

وتتابع:” أشعر أن ما تقوم به حقيقة وليس تمثيل.. وبالأخص في المشهد الذي تستعيد فيه ذكرياتك وأنت عائد من عملك في “المجرة”.

و تختم:”..سعيدة لتعاوننا معاً من جديد ..”

ومن جهة أخرى، ضربت النجمة الجزائرية موعدا مع جمهورها في الوطن العربي اليوم الأحد بداية من الساعة العاشرة ليلا للإجابة على أسألتهم على صفحتها الرسمية على التويتر.