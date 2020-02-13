أمل بوشوشة لأول مرة في السعودية لعرض مسرحيتها “جميل وبثينة”

تتواجد النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، في السعودية، لأجل عرض مسرحيتها الغنائية الجديدة “جميل وبثينة، أسطورة العشق في العلا”، مع مسرح “كركلا” العريق.

ونشرت بوشوشة، صور تظهر فيها بالزي البدوي العريق، ومقطع فيديو عن مسرحيتها الجديدة، على صفحتها بانستغرام.

وعلقت النجمة الجزائرية على الصور قائلة: “في وادي القرى كان اللقاء الأول، وعلى مسرح مرايا ستكتمل أسطورة جميل وبثينة!، أسطورة عشق في العلا!”.

مضيفة: “فرقة كركلا تقدم جميل وبثينة، في المسرحية الغنائية المستوحاة من قصة الحب العربية الأشهر!”.

وأوردت الفنانة: “من أعماق الأدب العربي إلى رحاب واحة العجائب، تطل المسرحية الغنائية أسطورة العشق في العلا، لتحاكي ماضي العلا ومستقبلها، والمستوحاة من قصة الشاعر جميل بن معمر الذي نظم أروع القصائد في محبوبته بثينة بنت حيان فانتهت كواحدة من أجمل قصص الحب في التراث الإنساني”.

هذا وتعرض المسرحية والتي يجسد بطولتها كل من أمل بوشوشة وسامر إسماعيل، على مسرح مرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، في محافظة العلا بالسعودية، أيام 13 و14 و15 فيفري الجاري.