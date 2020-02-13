أمل بوشوشة لأول مرة في السعودية لعرض مسرحيتها “جميل وبثينة”

تتواجد النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، في السعودية، لأجل عرض مسرحيتها الغنائية الجديدة “جميل وبثينة، أسطورة العشق في العلا”، مع مسرح “كركلا” العريق.
ونشرت بوشوشة، صور تظهر فيها بالزي البدوي العريق، ومقطع فيديو عن مسرحيتها الجديدة، على صفحتها بانستغرام.
وعلقت النجمة الجزائرية على الصور قائلة: “في وادي القرى كان اللقاء الأول، وعلى مسرح مرايا ستكتمل أسطورة جميل وبثينة!، أسطورة عشق في العلا!”.
مضيفة: “فرقة كركلا تقدم جميل وبثينة، في المسرحية الغنائية المستوحاة من قصة الحب العربية الأشهر!”.
وأوردت الفنانة: “من أعماق الأدب العربي إلى رحاب واحة العجائب، تطل المسرحية الغنائية أسطورة العشق في العلا، لتحاكي ماضي العلا ومستقبلها، والمستوحاة من قصة الشاعر جميل بن معمر الذي نظم أروع القصائد في محبوبته بثينة بنت حيان فانتهت كواحدة من أجمل قصص الحب في التراث الإنساني”.
هذا وتعرض المسرحية والتي يجسد بطولتها كل من أمل بوشوشة وسامر إسماعيل، على مسرح مرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، في محافظة العلا بالسعودية، أيام 13 و14 و15 فيفري الجاري.
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#Repost @winterattantora @samerjismail #amalbouchoucha • • • • • • من أعماق الأدب العربي إلى رحاب واحة العجائب، تطل المسرحية الغنائية "أسطورة العشق في العلا"، لتحاكي ماضي العلا ومستقبلها، والمستوحاة من قصة الشاعر جميل بن معمر الذي نظم أروع القصائد في محبوبته بثينة بنت حيان فانتهت كواحدة من أجمل قصص الحب في التراث الإنساني! #العلا #امل_بوشوشة #سامر_اسماعيل #شتاء_طنطورة #جميل_بثينة A rooted Arabic legend comes to the land of wonders! The musical “A Love Legend from the Oasis of Al Ula” inspired by AlUla’s past and future, and by the Poetry of Jamil who fell madly in love with Bouthayna and gave us an eternal story in world literature! #AlUla #WinterAtTantora #JamilAndBouthayna #CaracallaTheatre #CaracallaTakesAlUla @caracalladancetheatre
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#Repost @winterattantora • • • • • • في وادي القرى كان اللقاء الأول ,وعلى مسرح مرايا ستكتمل أسطورة "جميل وبثينة"! أسطورة عشق في العلا! فرقة كركلا تقدم"جميل وبثينة" في المسرحية الغنائية المستوحاة من قصة الحب العربية الأشهر! للحجز عبر الرباط في البايو أو الاتصال على ٩٢٠٠٠٠٩٩٧ #كركلا_في_العلا #شتاء_طنطورة #العلا #جميل_وبثينة A Love Legend from the Oasis of AlUla! Caracalla Theatre presents the musical“Jamil & Bouthayna” inspired by the celebrated Arabic love story! Book your ticket now via DMs to get the link or call 920000997 #AlUla #WinterAtTantora #JamilAndBouthayna #JamilBouthayna #CaracallaTakesAlUla #Caracalla @caracalladancetheatre
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