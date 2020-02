أمل بوشوشة لأول مرة في السعودية لعرض مسرحيتها “جميل وبثينة”

View this post on Instagram

من أعماق الأدب العربي إلى رحاب واحة العجائب، تطل المسرحية الغنائية "أسطورة العشق في العلا"، لتحاكي ماضي العلا ومستقبلها، والمستوحاة من قصة الشاعر جميل بن معمر الذي نظم أروع القصائد في محبوبته بثينة بنت حيان فانتهت كواحدة من أجمل قصص الحب في التراث الإنساني! #العلا #امل_بوشوشة #سامر_اسماعيل #شتاء_طنطورة #جميل_بثينة A rooted Arabic legend comes to the land of wonders! The musical "A Love Legend from the Oasis of Al Ula" inspired by AlUla's past and future, and by the Poetry of Jamil who fell madly in love with Bouthayna and gave us an eternal story in world literature! #AlUla #WinterAtTantora #JamilAndBouthayna #CaracallaTheatre #CaracallaTakesAlUla @caracalladancetheatre