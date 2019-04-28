أمل بوشوشة: “هذا موقفي تجاه من وصفوني بـالجريئة”

ردت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، عن وصفها بـ”الجريئة”، من خلال صورتها على غلاف إحدى المجلات العربية.

واستغربت أمل، خلال لقاء لها مع إحدى القنوات التلفزيونية‎، وصفها بالجريئة، وقالت: ” كل واحد يقيم الأشياء حسب ميزانو”.

وتابعت أمل: “الأعمال التي أقوم بها، أحترم حالي فيها، حتى أفرض احترام الناس”.

وعن موعد عرض مسلسها الأخير “دولار”، مع عادل كرم، قالت بوشوشة أنه لم يحدد بعد وقت عرضه.

وأكدت النجمة الجزائرية، أنها لم تندم، عن أي عمل قامت به مسبقا.

وعن الثنائية التي جمعتها مع تيم الحسن، ومقارنتها مع نادين نجيب، قالت أمل أنها تتمنى التوفيق للجميع، بدون المقارنة مع أحد.