أمل بوشوشة: “هذه التجربة غيرت تفاصيل حياتي”

فن وثقافة
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أمل بوشوشة: “هذه التجربة غيرت تفاصيل حياتي”
بقلم نادية بن طاهر

تحدثت الفنانة الجزائرية المتألقة، “أمل بوشوشة”، عن عدة أمور تخص حياتها الشخصية، في حوار خاص مع موقع الفن العربي.

حيث اعتبرت النجمة الجزائرية، أن الحياة العائلية والأمومة، غيرت فيها الكثير من الأمور، وأعطتها الكثير من الاستقرار.

وقالت الفنانة: “لا شك أن الأمومة غيرت تفاصيل حياتي حتى رؤيتي للمستقبل، وأصبح لدي مسؤولية وعاطفة أكبر لم أكن أعرفها من قبل”.

وأكدت “أمل بوشوشة”، أنها تعيش يومياتها، وهي مستمتعة بتجربتها كأم.

للتذكير، انتهت “أمل بوشوشة” من تصوير مسلسلها الأخير “دولار”، مع الفنان اللبناني “عادل كرم”، ولم يحدد موعد عرضه بعد.


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