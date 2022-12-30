أمل بوشوشة وأم عصام وجهاً لوجه في بيروت

في كل مرة تطل أمل بوشوشة في دور يفاجىء الجمهور، وهذا الموسم تستعد لمفاجأة جديدة.

“تحت الرماد” هو إسم العمل الذي تشارك به أمل بوشوشة في الدراما الرمضانية القادمة. بعمل سوري ضخم أمام عبد المنعم عمايري. وهو المسلسل الذي سيعيد سامية الجزائري مجدداً للدراما الرمضانية السورية. بعد عودتها الدرامية بالموسم الثاني من صالون زهرة مع معتصم النهار ونادين نسيب نجيم.

ولكن هذه المرة ستبتعد سامية الجزائري عن الكوميديا، كما تعاقد أحمد الأحمد مؤخراً على المشاركة ببطولة العمل.

والمسلسل سينطلق تصويره خلال أيام بعد أن قرر صناع العمل تصوير مشاهده في بيروت بدلاً من دمشق لضيق الوقت.

وستدور أحداث المسلسل في التسعينيات حيث يتناول فترة التطرف الديني الذي عانت منه سوريا من خارج البلاد. وذلك من خلال أحداث إجتماعية تكشف الأزمات التي مر بها المجتمع السوري في هذه الفترة. والعمل من تأليف حازم سليمان وإخراج عامر فهد.