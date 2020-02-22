أمل بوشوشة وباسل خياط يصوّران مسلسل النحّات في بيروت

بدأت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “النحات”، والذي سيتم عرضه في رمضان 2020، رفقة الفنان السوري باسل خياط.

وبدأ تصوير أولى مشاهد “النحّات” نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة بيروت، على أن ينتقل فريق العمل لاحقا لتصوير بقية مشاهد المُسلسل في شمال لبنان.

ويجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما العربية، بينهم دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم، وغيرهم.

وينقل “النحات” قصة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطره لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده.

ووصف مخرج العمل مجدي السميري، النحات، بالعمل المُميّز والمُختلف من حيث الطرح والموضوع.

ونوه المخرج، بنجوم العمل والمُمثلين الذين سيُطلون على المُشاهد بأداء مُختلف وهويات جديدة.

ومن ناحيتها، قالت كاتبة العمل، بُثينة عوض أن نص “النحّات” هو غير تقليدي من حيث حبكة جاذبة، وقائمة على أحداث مُشوقة يلفها الغموض.

أمّا المُنتج إياد الخزوز، فقد عبر عن سعادته بإنضمام الفنانة الجزائرية للعمل قائلا: “سعيدون بالتعاون مع النجمة أمل بشوشة للمرّة الثانية، بعد أن كانت فرس الرهان في مُسلسل سمرقند الذي أنتجته الشركة، ونحن على يقين أن حضورها سيصنع فرقاً”.

ومن المُقرر عرض “النحّات” على قناة “أبو ظبي”، وذلك ضمن السباق الرمضاني لهذه السنة.