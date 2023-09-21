أمل بوشوشة وباسم ياخور في ورطة بسبب المهرج!

أعلن كل من النجمان أمل بوشوشة وباسم ياخور عن بوستر مسلسلهما الجديد “المهرّج”، والذي انطلق تصويره أخيراً في العاصمة السورية دمشق.

وكشفت المخرجة السورية رشا شربتجي قبل أيام قليلة عن انطلاق التصوير. على أن يعرض العمل ذو الحلقات القصيرة على إحدى المنصات المعروفة.

وأعربت “شربتجي” عن أمنيتها بأن يلقى العمل نجاحًا باهرًا، قائلة: “المهرج، تحضيرات، ومتعة، وشغف جديد. رحلة من نوع آخر قد بدأت، ادعوا لنا”.

ونشر النجم السوري والنجمة الجزائرية أول بوستر لمشروعهما، وكان عبارة عن يدين مكبّلتين.

ويدور العمل حول جريمة قتل تقع في ظروف غامضة، يقوم محامي (باسم ياخور) بالدفاع عن المتهمة (أمل بوشوشة). لكنه يجد نفسه غارقاً معها في ذلك الاتهام.

وعلق ياخور على الصورة: “تشابكت المصائر عندما سقطت الأقنعة”.

ويعود باسم وأمل للاجتماع مرة أخرى بعمل جديد، بعدما وقفا وجهاً لوجه في مجموعة مسلسلات من بينها “الإخوة”، و”العراب ــ الحزام”.ؤوآخرها مسلسل “على صفيح ساخن”.