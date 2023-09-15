أمل بوشوشة وديما الجندي تشوّقان لمسلسلهما الجديد

شوقت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، جمهورها، لمسلسلها الجديد “المهرج” والذي من المقرر أن يعرض خلال موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت “بوشوشة” عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب الفنانة السورية ديمة الجندي، برسومات مهرج على وجهيهما.

وقالت بوشوشة في الفيديو: “مرحبًا.. من كواليس مسلسل”، لترد عليها ديمة الجندي: “المهرج”.

وكانت المخرجة السورية رشا شربتجي قد أعلنت انطلاق تصوير المسلسل قبل أيام قليلة، عبر “إنستغرام”.

وأعربت “شربتجي” عن أمنيتها بأن يلقى العمل نجاحًا باهرًا، قائلة: “المهرج، تحضيرات، ومتعة، وشغف جديد. رحلة من نوع آخر قد بدأت، ادعوا لنا”.

ويجمع المسلسل النجوم باسم ياخور، وأمل بوشوشة، وخالد القيش، ونضال نجم، وديمة الجندي. وخالد الصفدي، وإبراهيم شيخ إبراهيم، وبلال قطان، وراما زين العابدين.

ويحمل هذا المسلسل عودة الفنان السوري باسم ياخور للتعاون مرة ثانية مع الجزائرية أمل بوشوشة، إذ كانت بداية أعمالهما معًا، العام 2021، بمسلسل “على صفيح ساخن”.

كما يعتبر عودة للفنان الأردني نضال نجم للعمل ضمن الدراما السورية، وذلك بعد غيابه لمدة 4 سنوات.

ويعد “المهرج” من مسلسلات عالم الجريمة، حيث تدور أحداثه في إطار درامي حول جريمة قتل يلفها الغموض. كما يناقش العمل المصالح الشخصية، ومشاكل العلاقات الاجتماعية.