أمل بوشوشة وسامر اسماعيل يرويان حياتهما في برنامج بصراحة

سيعرض الأحد المقبل على MBC1، برنامج “بصراحة مع أمل بوشوشة وسامر اسماعيل”.

وخلال البرنامج تستعرض أمل بوشوشة مراحل مختلفة مرّت بها من الجزائر، وانتقالها إلى فرنسا ثم لبنان.

وستتحدث بوشوشة عن اكتشافها بنفسها روح الشابة العصامية التي في داخلها، وكيف وجدت نفسها في برنامج هواة في لبنان.

كما سيفتح النجمان قلبيهما لبعضهما البعض ليتحدثان عن اللقاء الأول مع شريك العمر، من اللحظة الأولى إلى دخولهما قفص الزوجية.

وينتقلان بعدها إلى الحديث عن تجربة الأبوة والأمومة ومسؤولياتها، معرّجين على أصعب اللحظات التي يعيشانها مع أبنائهما.

ويتوقف النجمان عند موضوعات أخرى متفرقة كالطموحات المستقبلية، وعن أكثر صفة يحبها كل منهما بشخصيته، وأكثر الصفات التي تزعجه فيها.