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فن وثقافة

أمل حجازي تتعرض لحادث سير مُؤلم

بقلم نادية بن طاهر
أمل حجازي تتعرض لحادث سير مُؤلم
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تعرضت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، أمس  الجمعة، لحادث سير خطير، تسبب لها في كسر وإصابات عديدة.

وطمأنت الفنانة محبيها على صفحتها بفايسبوك وكتبت: “صار معي حادث قوي الله لطف فيني. عندي أكثر من كسر برجلي، ومثل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل. وإصابة بالظهر الحمد لله على كل شيء”.

وأشارت حجازي إلى المعاناة التي تواجهها عند النوم، مؤكدة أن الصحة أغنى شيء في الوجود.

كما ناشدت الفنانة جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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