أمل حجازي تخلع الحجاب!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الفنانة أمل حجازي، في أحد المحلات، دون حجاب، بعد مرور سبع سنوات على قرارها بارتدائه واعتزال الفن.

ونشر حساب برنامج “عرب وود”، على موقع الصور الشهير إنستغرام، الفيديو المتداول، وظهرت أمل حجازي داخل أحد المحلات وهي تغني.

https://www.instagram.com/reel/C38EOYvouAA

وتساءل الجمهور حول مقطع الفيديو وهل هو فيديو جديد لأمل حجازي أم قديم وقد تم إعادة تداوله.

ويأتي هذا، في ظل عدم توضيح الفنانة أمل حجازي لحقيقة الأمر.

وحسب موقع “سيدتي”، فإن الفيديو حديث وصوّر منذ خمسة أيام.

وكانت أمل حجازي قد أعلنت ارتداءها الحجاب في سبتمبر 2017، وأعلنت اعتزالها الفن.

وقد أكّدت أمل في رسالة وجّهتها إلى الجمهور أنّ الله استجاب لدعائها، بعد سنوات قضتها وداخلها يتألم بين الفن الذي كانت تعشقه، وقالت إنّها لم تمتهنه كمهنة بل كان مجرّد هواية، وبين دينها رغم أنها كانت قريبة داخلياً من الله.

وقالت إنّها عاشت صراعاً وطلبت من الله الهداية، وأكّدت أمل أنّها لا تنتقص من مهنة الفن أو الفنانين. وأنّها تشعر بأنّها في عالم آخر وجدت فيه سعادتها.