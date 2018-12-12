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أمل عرفة تثير الجدل بسبب تغريدة

فن وثقافة
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أمل عرفة تثير الجدل بسبب تغريدة
بقلم أمينة ج

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقصد توجيهها لشخص مجهول.

حيث غردت أمل عرفة ، لما ذا تشكرونني في وجهي وتطعنونني وراء ظهري؟ ..تعبنا من الوجوه المتعددة..
وتابعت القول : سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء عندنا فقط.


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