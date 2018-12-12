أمل عرفة تثير الجدل بسبب تغريدة

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقصد توجيهها لشخص مجهول.
حيث غردت أمل عرفة ، لما ذا تشكرونني في وجهي وتطعنونني وراء ظهري؟ ..تعبنا من الوجوه المتعددة..
وتابعت القول : سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء عندنا فقط.
مالك أو مالِك مضطرررررة تتشكريني بوشي ومن ورايي تفردي سكاكينك!!!
تعبنااااااا من وجوهك المتعددة وبعدين🤔🤔🤔🤔 اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
— Amal Arafa (@AmalArafaa) December 11, 2018
سرعة نقل الكلام أسررررع من الضوء😂😂😂بس عندنا 🤓🤓🤓
— Amal Arafa (@AmalArafaa) December 11, 2018
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