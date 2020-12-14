أمل عرفة تحصد لقب أفضل ممثلة سورية لعام 2020

استطاعت الفنانة السورية أمل عرفة، إن تحصد لقب أفضل ممثلة سورية لعام “2020” باستفتاء الجمهور.

ونشرت الفنانة، صورة لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بتصدرها استفتاء أفضل ممثلة سورية، عن دورها في مسلسل “شارع شيكاغو” وذلك حسب مجلة مشاهير العالم ” famous world”.

وأرفقت عرفة الصورة بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بهذا الخبر، الذي وصفته بالجميل في نهاية 2020 التي تعتبر من أسوأ السنوات التي مرت بعد كل ما حصل في العالم من كوارث.

وكتبت الفنانة: “شو حلو هالصباح، منيح صار شي حلو بآخر 2020، شكراً لكل الأصوات المحبة”.

وكان دور المغنية “سماهر” لأمل عرفة، قد حصد تفاعل كبير من الجمهور، الذي اعتبره دورًا متميزاً.