أمل عرفة تعلن إصابتها بكورونا وتُصرح: سنصاب به جميعا!

أعلنت الممثلة السورية، أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على فايسبوك.

وطمأنت الفنانة المحبوبة في الوطن العربي جمهورها ومحبيها، بأنها قوية وستتعافى لتتابع التصوير.

وكشفت أمل عرفة، إن 5 أطباء أكدوا إصابتها بكورونا، وأشارت إلى أنها تتعامل مع الحالة على أنها مرض عادي رغم الألم.

واعتبرت أمل عرفة، إن الجميع سيصابون بكورونا، وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوردت عرفة: “الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس”.

وأضافت الفنانة إنها ستتعافى بعد أيام، وستعود لاستكمال التصوير، موجهة الشكر للأطباء المشرفين على حالتها، والذين يعملون جاهدين لمنع وصول الفيروس إلى الرئة.

وختمت أمل عرفة كلامها: “كله معتمد على المناعة، الثقة، الطب، العلم والإيمان، كورونا، أنا قوية”.