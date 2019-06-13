أمل عرفة تفجر مفاجأة وتقرر الإعتزال لهذا السبب!

أعلنت الفنانة السورية “أمل عرفة”، اعتزالها عن الفن، وذلك بسب الهجوم الذي تعرضت له، بعد مشهد لها بمسلسلها الرمضاني “كونتاك”.

حيث تم اتهام الفنانة السورية، بالسخرية من ضحايا الكيماوي، وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني، بفبركة مشاهد القصف.

وقالت عرفة في تصريح لإحدى الصحف اللبنانية، إنها “اعتزلت الفن وستتركه لأهله، حيث إن قرارها نهائي ولن تتراجع عنه”.

وأضافت الفنانة السورية: ”اعتزلت الفن، سأتركه لأهله.. هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي”.

وتابعت أمل عرفة: “ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة“.

وكانت الحلقة التي أثارت الأزمة من مسلسل ”كونتاك“ ، عرضت يوم 28 ماي الماضي، ونالت نقدًا شديدًا من قبل السوريين.

وهو الأمر الذي اضطر أمل عرفة إلى الاعتذار عبر حساباتها الشخصية عن تلك الحلقة، لتواجه مرة أخرى انتقادات من مؤيدي النظام السوري على تقديمها الاعتذار.