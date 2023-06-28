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قناة النهار

أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار

بقلم قناة النهار
أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار
عيد أضحى
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أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار

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رابط دائم : https://nhar.tv/orbzB
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