أمل وهبي تعود بـ “رحلة الأرض” وتطلب التشجيع من جمهورها

كشفت الفنانة أمل وهبي عن عودتها خلال أيام إلى جمهورها والساحة الفنية بسينغل جديد، كما أكدت أنها سعيدة جدا بهذه العودة التي انتظرتها طويلا.

وعبر صفحتها الخاصة على الفايس بوك، قالت أمل :”سعيدة أن أعلن لكم عن نزول أغنيتي سينغل الجديدة “رحلة الأرض” يوم 19 فيفري على جميع المنصات التجارية والتحميل القانوني”.

وواصلت صاحبة رائعة “الخيالة” :”هذا المشروع يسبق مشروع ضخم أعمل عليه منذ مدة دون انقطاع.. أحاول بكل جهود العودة بقوة إلى الساحة الفنية على جميع المنصات السمعية والبصرية وإذاعة وتلفزويون”.

وختمت الفنانة الجزائرية منشورها:”إذن الفرجة مضمونة وأتمنى أن تكونوا في الموعد بقوة.. شكرا لكل من ساندي وشجعني ووقف معي”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة آمل وهبي المقيمة بين الجزائر وباريس غائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات لكونها كانت مشغولة بظروفها العائلية .