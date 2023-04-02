قناة النهار أمل وهبي في أغنية “يابنت بيقولك ابوكي ماتطلعيش في الأياله” ببلاطو موسيقى late show بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 02:15 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/x5kqY اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يشتهيها الجزائريون في شهر رمضان قناة النهار 24 مارس "ضحية انهيار المبنى من مستشفى وهران.." طلبنا من المقاول يوقف أشغال الحفر حتى وقعت الكارثة قناة النهار 13 مارس أمال وهبي تفاجئ الجميع بأغنية "بتونس بيك" للراحلة وردة الجزائرية قناة النهار 02 أفريل "فريدة حرحار: "حبو يكسرونا وهذا سبب غيابي عن الساحة الفنية قناة النهار 01 أفريل djam .. "عندي 13 سنة ما حففتش شعري ويكشف عن سؤال إذا يغسل شعرو" قناة النهار 26 مارس أطباق رمضانية جاهزة للبيع.. منقذ من تعذر عليه الطبخ قناة النهار 30 مارس سعيد يكشف عن قصة الديو رفقة فرقة الداي .. "كنا قاعدين نغنو مع بعضانا حتى دخلنا لستوديو وسجلناها قناة النهار 28 مارس 😂واش داني : يعيطلك تشارك في مسابقة مع واحد مشهور..هو يمدلو أسئلة ڤاطو و نتا يحبسلك راسك قناة النهار 27 مارس بعد تحقيق رقم أعمال بقيمة 144 مليار دج..سنة تاريخية لشركة موبيليس قناة النهار 12 مارس عبد القادر جريو: نحن نحضر لفيلم يحكي عن الراي وعن فنان مظلوم قناة النهار 02 أفريل