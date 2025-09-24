أمل الأربعاء يشكر رئيس “الفاف” صادي بعد رفع العقوبة

تقدّمت إدارة أمل الأربعاء بشكرها وامتنانها العميق لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نظير مساهمته الفعّالة في حل قضية النادي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونجاحه في رفع العقوبة التي كانت مسلطة على الفريق.

وأكدت إدارة “الزرڨا” أن تدخّل رئيس “الفاف” كان حاسمًا في طيّ هذا الملف المعقد. ما سمح للنادي باستعادة حقوقه والعودة إلى المنافسة بشكل طبيعي. بعد فترة صعبة خسر خلالها لقاءين على البساط.

كما ثمّنت وقوفه إلى جانب الفريق في هذه المرحلة الحساسة. معتبرة ذلك دليلًا على حرصه على مصلحة الأندية الجزائرية وصورتها على الصعيد الدولي.

وبهذا القرار، بات بإمكان أمل الأربعاء تسجيل لاعبيه وتأهيلهم، في خطوة تعيد الأمل للجماهير التي صبرت وساندت الفريق في أصعب الظروف. وتجدد الطموحات من أجل مواصلة المشوار بقوة في البطولة.