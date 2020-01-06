أمناء الضبط بمجلس قضاء الوادي يحتجون على وضعهم المهني

الوطني
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أمناء الضبط بمجلس قضاء الوادي يحتجون على وضعهم المهني
بقلم عبد العالي رحومة

احتج امناء ضبط بمجلس قضاء الوادي اليوم بمدخل المجلس وشلوا حركة العمل مقدمين الحد الأدنى من الخدمات.

ونددوا بإقصائهم من المسابقة الوطنية التي اعلنت عليها وزارة العدل والتي خصصت منصب وحيد في المحكمة الادارية فقط.

كما اكد المحتجون على ان الانعدام التام للترقيات التي يدخل التوظيف إلى حين خروجه على التقاعد، يبقى في ذات الدرجة اضافة الى الدرجات المجمدة، يقابلها النقص الفاضح في الموظفين في كل المحاكم، حيث يجبر موظف واحد على الاشراف على ثلاثة مصالح واكثر.

كما عبر امناء الضبط المحتجين على ان عددهم 20 امين ضبط يقدمون خدمة لقرابة مليون نسمة بالولاية في شتى الوثائق والخدمات المقدمة.

واضاف الموظفوف على انهم يحرمون من العطل السنوية ومؤخرات الاجازة  للضغط في العمل المفروض عليهم.

كما يتم تحويل الامناء من المحاكم على مستوى الدوائر للمجلس، وهو ما يضاعف معاناتهم في التنقل والوصول للعمل.

وناشد المحتجون لضرورة التفاتة لوضعيتهم المهنية وتحسينها ورفع الضغوط المهنية التي تتراكم عليهم.


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