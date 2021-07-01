“أمنال”.. تعيين عطية ياسين مديرا عاما جديدا للشركة الأمنية

عينت جمعية شركاء مؤسسة الخدمات والأجهزة الأمنية “أمنال”، مدير عام جديد للأخيرة، خلفا لسابقه حبلال عبد الرحمان. وتم استلام المهام من قبل المديرالعام الجديد عطية ياسين، مساء أمس الأربعاء، بمقر شركة “أمنال”.

وشغل عطية ياسين قبل تعيينه على رأس شركة “أمنال”، منصب مدير حماية الممتلكات لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”. ومن جهة ثانية، شغل حبلال عبد الرحمان منصب مدير العام للشركة لمدة 6 سنوات كاملة قبل أن يتم انهاء مهامه.

وتتكون جمعية شركاء مؤسسة الخدمات والأجهزة الأمنية “أمنال”، من البنوك العمومية وشركات التأمين. على غرار “BADR”، “CPA”، “CNEP”، “BNA”، “BDL”، “BEA”، “CAAT”، “CAAR”.