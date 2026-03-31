أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت يعزي في وفاة الرئيس الراحل “زروال”
بقلم طمري أحمد
في لفتة تعبر عن روح الوفاء و التلاحم الوطني قدم أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت سلسلي ديدي تعزية في وفاة المجاهد و الرئيس الأسبق “اليامين زروال”.
كما أشاد بمسيرته الوطنية و دوره في خدمة الجزائر خلال مراحل حساسة من تاريخها. مؤكدا أن رحيله يعد خسارة للوطن.
وقدّم أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت سلسلي ديدي تعازيه الحارة إلى عائلته و إلى الشعب الجزائري مع الدعاء له بالرحمه والمغفره و لذويه الصبر و السلوان.
