أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت يعزي في وفاة الرئيس الراحل “زروال”

في لفتة تعبر عن روح الوفاء و التلاحم الوطني قدم أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت سلسلي ديدي تعزية في وفاة المجاهد و الرئيس الأسبق “اليامين زروال”.

كما أشاد بمسيرته الوطنية و دوره في خدمة الجزائر خلال مراحل حساسة من تاريخها. مؤكدا أن رحيله يعد خسارة للوطن.

وقدّم أمنوكال قبائل طوارق تنزروفت سلسلي ديدي تعازيه الحارة إلى عائلته و إلى الشعب الجزائري مع الدعاء له بالرحمه والمغفره و لذويه الصبر و السلوان.