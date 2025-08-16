أمنوكال ناهقار أحمد إيدابير يُعزي عائلات ضحايا حادث الحافلة

تقدّم أمنوكال ناهقار الحاج أحمد إيدابير، مستشار رئيس الجمهورية، بخالص عبارات العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش بالعاصمة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، ونيابة عن نفسي وعن كافة قبائل الأهقار. أتقدّم بخالص عبارات العزاء وصادق المواساة إلى أسر وذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بوادي الحراش. إثر سقوط حافلة نقل، مخلفًا أرواحًا طاهرة انتقلت إلى جوار ربها. وجرحى نسأل الله لهم الشفاء العاجل”.

وأضاف: “إن هذه الفاجعة التي ألمّت بنا جميعًا، لتدمي القلوب وتستدعي منا الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب أسر الضحايا،. متضرعًا إلى المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته. ويسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويهم بالصبر والسلوان. وأن يمنّ على المصابين بعاجل الشفاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وفي فاجعة إنسانية مؤلمة، شهد وادي الحراش مساء أمس الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر سقوط حافلة نقل. ما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. في مشهد هز مشاعر الجزائريين كافة.

وتواصل السلطات المختصة جهودها في متابعة ملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا. وسط دعوات واسعة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتجنب تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.