أمن أدرار يسترجع 11 مركبة محل بحث الأنتربول” هرّبتها شبكة دوليّة

تمكّنت مصالح الأمن بأدرار أمس السبت من استرجاع 4 سيارات مسروقة كانت محل بحث وتحري من قبل شرطة “الأنتربول”.

فيما لا تزال التّحريات جارية للإطاحة بأفراد الشبكةالمحتمل أن تكون شبكة عابرة للحدود، بحسب تقديرات مصالح الأمن بالولاية.

والتي راح ضحيتها عديد المواطنين.

وبحسب مصادر “عليمة” للنهارأونلاين فإن هذه العملية جاءت جرّاء قيام أفراد الشرطة من وضع خطة عمل محكمة واستغلال كل المعلومات الواردة.

أين توصلوا إلي تحديد مكان تواجد المركبات حيث كانت موضوعه كلها داخل مآرب مختلفة مشبوهة بمدينة ادرار وبلدية تيمي.

منها سيارة من نوع “تيوطا ياريس” و”هيونداي اكسنت” تحمل ترقيم ولاية ادرار بالإضافة إلي سيارتين واحدة تحمل ترقيم ولاية الاغواط والأخرى تحمل ترقيم ولاية تيبازة.

كما تم استرجاع 7سيارات مسروقة منها سيارة من منطقة تيمياوين الحدودية يحتمل وجود شبكة دولية تعمل على إدخالها من الدولة المجاورة.

وحسب ذات المصادر فإن التحقيق مايزال جاريا بغية تفكيك الشبكة والاتصال بأصحاب السيارات التي سرقت منهم قبل حوالي شهرين.