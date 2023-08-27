أمن أدرار يفكك شبكة إجرامية لسرقة المساكن ويوقف 7 أشخاص

فكك أفراد الشرطة للأمن الحضري الأوَّل بأمن ولاية أدرار، شبكة إجرامية السرقة المساكن باستعمال مركبة، مع استرجاع المسروقات.

وعولجت القضية على إثر تلقي فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري 01 لبلاغ مفاده تعرض أحد المساكن للسرقة، حيث استولى الفاعل (ون) على جهازي تلفزيون نوع بلازما.

التحريات المنفذة في القضية، مكنت من رصد مركبة محل شبهة نوع هيونداي أكسنت، اشتبه في كون الفاعلين استعملوها لنقل المسروقات.

ليتم توقيفها وتوقيف سائقها (30 سنة)، هذا الأخير ومن خلال التحريات المعمَّقة معه، تبين أنه قام بنقل 3 مشتبه فيهم آخرين المقترفين لفعل السرقة، وبرفقتهم الأغراض المسروقة.

مواصلة للتحريات بشأن القضية، تم تباعا، توقيف المشتبه فيهم الثلاثة (تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة).

في حين مكنت عمليات تفتيش مساكن منفَّذة بموجب أذن عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار، من استرجاع جهازي التلفاز محل السرقة.

وكذا مكيف هوائي (وحدته الخارجية نوع كوندور ووحدته الداخلية نوع TCL) أثبتت التحريات أنَّه محل سرقة في. قضية أخرى مسجلة على مستوى فرقة الشرطة القضائية لذات المصلحة الأمنية.

كما أثبتت الضبطية القضائية ضلوع مشتبه فيه آخر في هذه القضية، تمَّ توقيفه هو الآخر (31 سنة).

ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي منفصل، عن قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنحة السرقة المقترنة. بظروف التعدد، الكسر والليل مع إخفاء أشياء مسروقة.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضيتي الحال، تمَّ تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار.

وذلك بموجب ملف إجراء قضائي، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد. الكسر واستحضار مركبة مع إخفاء أشياء مسروقة.