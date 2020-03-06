أمن أرزيو يحبط تسويق أكثر من 8 قناطير لحوم فاسدة بوهران

حجز عناصر أمن دائرة أرزيو بوهران في عمليتين متفرقتين اكثر من 8 قناطير لحوم حمراء وبيضاء غير صالحة للاستهلاك.

العملية الأولى تمت خلال عملية مراقبة لإحدى المحلات التجارية الخاصة بتجارة التجزئة للحوم الطازجة بشارع ديدوش مراد بأرزيو.

اين تم حجز 535 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة غير صالحة للاستهلاك.

بينما أسفرت العملية الثانية من حجز 320 كلغ من اللحوم البيضاء كانت على متن شاحنة قادمة من ولاية مجاورة نحو بلدية أرزيو.

وعقب تفتيشها تم ضبط بداخلها الكمية المحجوزة كانت مهيأة للتسويق والتي تبين بعد فحصها أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.