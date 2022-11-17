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أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر

بقلم النهار أونلاين
أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر
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