قناة النهار أمن: “ألو شرطة”.. إتصالات تبرز وعي المواطن بأهمية ثقافة التبليغ بقلم النهار أونلاين نشر في 07 نوفمبر 2022 - 20:42 شارك غرِّد أرسل 65 0 أمن: “ألو شرطة”.. إتصالات تبرز وعي المواطن بأهمية ثقافة التبليغ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/baBRY اقرأ أيضا توقيف 12 شخص كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية ببومرداس قناة النهار 22 أكتوبر حكاية نجاح: لاعبون سابقون في كرة القدم يتعرضون للحڨرة ويكشفون الوجه الأخر للعبة قناة النهار 19 أكتوبر غرداية: الذاكرة و التاريخ الثوري للجزائر.. هكذا يعمل الطاقم التربوي على غرسة في التلاميذ قناة النهار 07 نوفمبر "رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جيبوتي "عمر جيلة قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف رد والي ولاية تيارت على مرقي عقاريي يشتكي من المحافظ العقاري قناة النهار 30 أكتوبر "بيونة تبكي بحرقة بسبب اولادها .. "توحشتهم و ربي يطلق سراحهم قناة النهار 03 نوفمبر الهيكل الصحي "لعور عمار" بميلة .. هيكل مهمل منذ التسعينات يتنظر التهيئة والاستغلال قناة النهار 22 أكتوبر قيس سعيد: لن يكون وئام إلا بإستعادة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم وإقامة دولة حرة مستقلة قناة النهار 01 نوفمبر "أنطونيو غوتيريش :" مسرور بتواجدي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 03 نوفمبر وزير السكن يشرف على التجارب الأولية لمعلب براقي بالعاصمة قناة النهار 24 أكتوبر