أمن أم البواقي يطيح بشخص وبحوزته سلاح ناري وذخيرة

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة بولاية أم البواقي، من توقيف شخص ضبط بحوزته سلاح ناري تقليدي الصنع (بوكاري) وأربعة خراطيش صيد.

العملية جاءت إثر ورود معلومات لذات الفرقة مفادها وجود مركبة مشبوهة على مستوى شارع أول نوفمبر بمدينة عين كرشة. على الفور تم التنقل إلى عين المكان وتوقيف هذه المركبة بعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش ضبط بحوزة السائق سلاح ناري. تقليدي الصنع (مسدس بوكاري) كان مخبأ داخل مركبته، ليتم تحويله والمحجوزات إلى مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية.

المشتبه فيه أنجز ضده ملف جزائي عن قضية جنحة حيازة ونقل وحمل سلاح ناري تقليدي الصنع (بوكاري)من الصنف الرابع. دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وجنحة حيازة ذخيرة حية منتمية للصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.

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