أمن أم البواقي يوقف شخصين ويحجز أكثر من 42 ألف قنينة خمر 

حجزت مصالح أمن دائرة عين كرشة بأم البواقي، أكثر من 42 ألف وحدة من المشروبات الكحولية محلية الصنع.

وتمكنت الشرطة القضائية من احباط عملية بيع هذه الكمية المعتبرة، بعد أن تم تفتيش ثلاثة منازل اتخذها اصحابها لتخزين الخمر.

ليتم توقيف شخصين في العقد الرابع ومتابعتها في قضية بيع وحيازة ونقل المشروبات الكحولية، وممارسة نشاط تجاري دون رخصة بالإضافة الى التهرب الضريبي .

وتجدر الإشارة الى أن مصالح أمن دائرة عين كرشة، كانت قد تمكنت في الآونة الأخيرة من حجز ما يزيد عن 90 ألف وحدة من المشروبات الكحولية في عمليتين منفصلتين.

ويأتي ذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنوعها، خاصة منها ما تمس بالاقتصاد الوطني.