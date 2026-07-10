أمن أم البواقي يوقف 19 شخصا في عدة قضايا

نفذت المصالح العملياتية بأمن أم البواقي، مداهمات أمنية واسعة على مستوى إقليم الولاية تم خلالها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية.

وركزت المداهمات، على مراقبة الأشخاص والمركبات مع استهداف الأماكن المشبوهة والمعروفة بإنتشار مختلف الآفات الاجتماعية التي يرتادها معتادي الإجرام.

أين أسفـرت عـن توقيف 15 شخص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية وصادر في حقهم أحكام وأوامر قضائية لتورطهم فــي قضايا إجراميــة مختلفــة.

كما تم توقيف 04 أشخاص عن قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية و الاستهلاك الشخصي وضبط كميات من المؤثرات العقلية والمخدرات.

بالإضافة إلى تنقيط ودراسة حالة لـ447 شخص، مراقبة 345 مركبة و109 دراجة نارية. ووضع مركبة واحدة و37 دراجة نارية بالمحشر.

فيما تبقى هذه العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمـن وممتلكات المواطنين.