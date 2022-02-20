أمن أولاد جلال يحبط عملية تهريب 1650 خرطوشة عيار 12 و16 مم

تمكنت وحدات الشرطة التابعة لأمن ولاية أولاد جلال من احباط عملية تهريب تخص 1650 خرطوشة عيار 12 و16 مم معبأة وجاهز للاستعمال.

ووفق مصادر النهار أون لاين، فإن الخراطيش أجنبية الصنع.

حيثيات القضية وفق نفس المصدر، أنه بإستغلال معلومات تشير الى محاولة شخصين قادمين من ولاية مجاورة نقل هذه الكمية و التوجه بها نحو ولاية جنوبية.

حيث تم نصب كمين عند مدخل مدينة اولاد جلال الشمالي، ليتم توقيف الشاحنة المشتبه بها.

وقام احد ركابها بمكالمة هاتفية خارج السيارة،أين تدخلت عناصر الشرطة و اوقفت السائق مرافقه.

وبتفتيش الشاحنة عثر بها على 1650 خرطوشة المشار اليها اعلاه، كما تم حجز مبلغ مالي هام.

و عليه تم تحويل المحجوزات والموقوفين نحو مقر الامن.

ليتم انجاز ملفات جزائية لهما ومنتظر تقديمهما امام نيابة محكمة اولاد جلال.

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس، بأولاد جلال.

ووقع الحادث في حدود الساعة الـ5س و25 د، تمثل في إصطدام بين 3 شاحنات وسيارتين سياحيتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بأولاد جلال.

كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.

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انطلق،عدد من الفلاحين في بلدية “الدوسن” بولاية أولاد جلال في مسيرة راجلة نحو العاصمة باستعمال الجمال، كطريقة احتجاجية على ما وصفوه محاولة تجريدهم من الأراضي الفلاحية التي يمتهنون بها منذ عقود.

وتحدث المحتجون النشطين في منطقتي “الرحيات” و”بئر النعام” عن تعرضهم للظلم.

وذلك على خلفية قرار مصالح بلدية “الدوسن” استعادة مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية قصد توزيعها على الشباب المستفيد من الامتياز الفلاحب.

وهو ما اعتبره المحتجون غير مقبول، على خلفية خدمتهم للأراضي المعنية بالاسترجاع والتوزيع طيلة عقود وتحويلها من مساحات جرداء إلى حقول منتجة.

حيث أكدوا قيامهم باستصلاح عشرات الهكتارات بمجهوداتهم وأموالهم الخاصة منذ سنوات طويلة، من دون انتظار المساعد.

ليتفاجأوا بقرار استرجاع الأراضي، الأمر الذي أثار غضبهم رغم اعترافهم بعدم ملكيتهم للأراضي من الناحيتين القانونية والإدارية.

مؤكدين أن حيازتهم لها تمت عن طريق توارثها عبر الأجيال.

كما تحدثوا عن تقديم طلبات لتسوية الوضعية وتمليكهم للأراضي بطريقة قانونية.

لكن المصالح المعنية رفضت رغم عديد المحاولات، لأسباب اعتبروها غير مبررة، على حد قولهم.

وخلال مسيرتهم، استعمل المحتجون عددا من الجمال متوجهين نحو وزارة الفلاحة، قصد النظر في وضعيتهم بعد فشل مساعيهم على المستوى المحلي في تجسيد مطلبهم وتمكينهم من مواصلة نشاطهم الفلاحي في ظروف عادية.