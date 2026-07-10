أمن إسبانيا يحجز أكثر من 2.5 طن من الحشيش القادم من المغرب

تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من حجز أكثر من 2.5 طن من الحشيش القادم من المغرب وعدد من الأسلحة النارية في قضية جديدة تعكس استمرار نشاط شبكات التهريب المنطلقة من المغرب.

وكشفت التحريات، أن الشبكة الإجرامية المغربية كانت تستعد لإنزال شحنة كبيرة من المخدرات عبر نهر غواديانا. باستعمال زوارق سريعة مخصصة للتهريب. قبل نقلها إلى مخزن سري داخل ضيعة معزولة تقع بين بلدتي سان سيلفستر دي غوثمان وفيابلانكا بإقليم ويلفا.

كما كشفت وكالة الضرائب الجمركية الإسبانية، أن الشبكة الإجرامية المغربية كانت تستغل مرسى سريا يعرف لدى المحققين بـ”مرسى المهربين”. مستفيدة من حركة قوارب الصيد لإخفاء عملياتها بينما تمكن أفرادها من الفرار قبل وصول القوات الأمنية.