أمن البليدة يؤمن زوار مرتفعات الشريعة

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية البليدة بتعزيز تواجدها الأمني على مستوى الطريق الرئيسي الرابط بين البليدة ومنطقة الشريعة السياحية.

أين تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن الزائرين وكذا تسهيل إنسيابية حركة المرور التي عرفت إقبال عدد كبير من الزوار.

وبحسب المكلف بالاتصال على مستوى أمن ولاية البليدة للنهار” أونلاين” فأن مصالح الأمن الولائي للبليدة قامت منذ الأمس.

بتجنيد مختلف الوحدات والتشكيلات التابعة لمصالح أمن الولاية لضمان تغطية أمنية شاملة على مستوى الطريق الرئيسي للشريعة.

وذكر أن ذات المصالح تبقى مجندة لحين نزول آخر زائر وصل لوسط المدينة بأمن وسلامة.

وتشهد الحضيرة الوطنية الشريعة السياحية توافد كبير للزوار للتمتع بالثلوج المتساقطة منذ أول أمس .