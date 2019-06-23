أمن البليدة يحجز 246 كلغ من اللحوم الفاسدة داخل محل جزارة وسط المدينة

قامت مصالح الامن الحضري الاول التابعة لامن ولاية البليدة من حجز 246 من اللحوم الفاسدة داخل احدى محلات الجزارة الكائنة وسط ولاية البليدة.

العملية جاءت في اطار الخرجات الميدانية لمصالح الشرطة رفقة مصلحة النظافة و حفظ الصحة العمومية لبلدية البليدة.

حيث تنقلت هذه الاخيرة،رفقة قوات الشرطة التابعين للأمن الحضري الاول،الى احد محلات بيع اللحوم البيضاء،والحمراء بالتجزئة بوسط مدينة البليدة.

وتمت معاينة عدة نقائص منها الانعدام التام لشروط النظافة سواءا بالنسبة للعمال او المحل.

و عليه تم حجز و اتلاف 246.655 كلغ من اللحوم الفاسدة و تقديم صاحب المحل امام العدالة.