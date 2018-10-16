أمن البليدة يحرر فتاة بعد أسبوع من إختفائها

تمكنت مصالح الأمن الحضري بوعرفة في البليدة يوم الثلاثاء من تحرير فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة كانت محتجزة لمدة أسبوع في احد المنازل القريبة من منطقة بوعرفة من طرف 6 أشخاص تداول على اغتصابها لمدة اسبوع،

عملية تحرير الفتاة من قبضة المجرمين جاءت بعد شكوى تقدمت بها والدة الفتاة تفيد باختفاء ابنتها القاصر من منزلهم لمدة 3 ايام،

من جهتها مصالح الأمن الحضري بوعرفة بامر من مدير الأمن الولائي الذي اشرف على عملية التحقيق طلب بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش بحثا عن القاصر،

وبعد البحث وتحري تم تحديد هوية عشيقها المقيم في ولاية تيبازة والذي كان على اتصال بها وضرب لها موعد بوسط المدينة،

لكن هذا الأخير لم يأتي حيث تم أبعادها من طرف شابين اخريين واقتيادها إلى مسكن بذات المدينة،

حيث تم التداول عليها لمدة يومين ،ليتم تحويلها إلى البليدة وحجزها في احد منازل وتداول على اغتصابها من طرف 6 اشخاص لمدة اسبوع،

مصالح الامن وفي إطار تمديد اختصاص قامت بالتنقل إلى تيبازة وتوقيف المتهمين ،حيث اعترف أحدهما انه قام بتسليمها إلى 5أشخاص بالبليدة؛

عملية مداهمة المنزل وبتصريح من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة مكنت من توقيف 6 المتهمين من بينهم فتاة كانت معهم داخل المنزل ، كما تم تقديم العون للضحية وعرضها على الطبيب الشرعي الذي كشف بتعرضها إلى اغتصاب الجماعي.