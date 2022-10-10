أمن البليدة يحرر قاصر تم اغتصابها واجبارها على احتساء خمور ومهلوسات

تمكنت عناصر فرقة حماية الأحداث التابعة لأمن ولاية البليدة من استرجاع فتاة قاصر .بعد أن تم الاعتداء عليها وتداول عليها جنسيا من طرف وحوش بشرية واجبارها على احتساء الخمر والمهلوسات.

وحسب مصدر لنهار اولاين ،فان الفتاة تبلغ من العمر 14سنة خرجت من منزلهم باتجاه محطة القطار بالبليدة. وفي طرقها على الساعة الحادية عشر صباحا التقت الضحية بالمشبه فيه.والذي قام باستدراجها الى أحراش المحطة وممارسة الفعل المحل بالحياء ضدها .

كما تم تحويله بعد ذالك إلى مكان مهجور بمدينة زرلدة،حيث تم الاعتداء عليها وضربها من طرف مشتبه فيهم. اين تم إجبارها بالقوة على احتساء الخمر والمهلوسات،عناصر فرقة حماية الأشخاص الهشة بالبليدة. تمكنت من تحرير الفتاة واسترجاعها في حالة سيئة ومنهارة. ليتم توقيف المشتبه فيهم وتوجه لهم تهمة جناية اغتصاب قاصر لم تكمل 16 سنة بالعنف وجناية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم تكمل 16 سنة. وتحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق حنحة استغلال قاصر لممارسة الدعارة.