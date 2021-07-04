أمن البليدة يحيي ذكرى عيد الاستقلال بنشاطات ثقافية ورياضية وتاريخية

الوطني
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أمن البليدة يحيي ذكرى عيد الاستقلال بنشاطات ثقافية ورياضية وتاريخية
بقلم عباس عادل

نظم امن ولاية البليدة عدة نشاطات وتظاهرات ثقافية، رياضية وتاريخية بالإضافة إلى تزيين كافة المقرات بالرايات الوطنية وبث الأناشيد الوطنية مع إقامة ابواب مفتوحة للمواطنين بمقر الأمن الحضري الأول وسط مدينة البليدة.

كما تم من خلالها تقدم شروحات للمواطنين حول مهام مختلف المصالح والعتاد المستخدم في أداء المهام المسخرة لحماية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم، هذا  نظم بالمناسبة محاضرة تاريخية بحضور رئيس امن الولاية على مستوى متحف المجاهد بأولاد يعيش بالتنسيق مع مديرية المجاهدين ومشاركة عناصر من الكشافة الاسلامية.

والتي نشطها كل من المجاهد امعمر مدان،، وعبد الرزاق خشنة وبحضور الدكتورم حمد شريف سيدي موسى أستاذ التاريخ بجامعة علي لونيسي البليدة2.


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