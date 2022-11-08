أمن البليدة يضع حدا لصاحب صفحة متلبسا بتلقي 50 مليون سنتيم رشوة

أوقعت مصالح الشرطة القضائية بالتعاون مع أمن دائرة اولاد يعيش التابعين لأمن ولاية البليدة، منأحد أفراد عصابة ابتزاز ومسؤول عن صفحة تنشط عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

والتي تقوم بنشر صور وفيديوهات للمسؤولين، ورجال أعمال ورؤساء بلديات ومدراء وصحافين وبرلمانيين وموظفين في مختلف القطاعات.

المشتبه فيه كان يتناول حياتهم المهنية وشخصيةحيث كان من خلالها يتم ابتزازهم بحجة محاربة الفساد.

اين تسبب نشر وتطرق للحياة الخاصة للأفراد في الضرر معنوي ومادي طيلة تلك الفترة.

وحسب ذات المصدر فإن عملية تحقيق جاءت بأمر من النيابة بعد تلقي مصالح الأمن بكل من أمن دائرة اولاد يعيش والبليدة لعشرات الشكاوي. بخصوص قيام صفحة تدعى “ويكليكس” نشر صور وفيديوهات ومعلومات مغلوطة من أجل الابتزاز.

وباستعمال تقنية الحديثة من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية. واستغلال معلومات اخرى توصلت إليها مصالح أمن دائرة اولاد يعيش أدت إلى تحديد هوية المشتبه به وبعض مساعديه.

وبعد وضع خطة محكمة من طرف الجهات الامنية تم القبض عليه متلبسا بمبلغ مالي قدره 50مليون سنتيم كرشوة مقابل حذف فيديوهات.

بالإضافة الى منشورات لأحد ضحاياه. فيما تم اقتياد المتهم الى مقر الأمن لتحقيق معه قبل تقديم إلى العدالة.

كما كشفت التحقيقات الأولية أن عدد من الأشخاص كانوا يقومون بإرسال صور وفيديوهات المشتبه فيه من أجل نشرها وتصفية حسابات شخصية مع الضحايا.

للإشارة فإن مصالح الأمن بالبليدة، فتحت تحقيقا معمقا اخر ضد بعض صفحات تقوم بتشهير والابتزاز المواطنين والمسؤولين.

ليتم تحديد هوية بعض مسؤولي تلك الصفحات باستعمال تقنيات حديثة.