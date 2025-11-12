أمن البليدة يطلق نداء حول هذه الفتاة !

أنهت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في شرطة دائرة العفرون إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعوة (ل.ص). مشتبه تورطها في قضايا النصب و انتحال صفة منظمة قانونا.

وفي هذا الصدد، توجهت مصالح أمن ولاية البليدة، نداءً لكل شخص لديه معلومات أو شهادات تساعد في مجريات التحقيق المفتوح. التوجه إلى مقر شرطة دائرة العفرون أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.

